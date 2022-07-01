SON DAKİKA: Birdenbire geldi ortalık savaş alanına döndü! Artvin'deki heyelandan ilk görüntüler geldi

Artvin'den gelen son dakika haberine göre, Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen TIR'ların zarar gördüğü ifade edilirken bir ölü bir de yaralının olduğu ifade edildi. Öte yandan yol da ulaşıma kapandı.

SON DAKİKA: HEYELAN SONRASI KAYALAR TIR'LARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ!

Artvin'deki heyelandan ilk görüntüler geldi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen korkunç olayın ardından ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.

VALİ DORUK AÇIKLADI! 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu kaydetti.