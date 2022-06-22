SON DAKİKA | Bakan Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklama: Büyük oranda kontrol altında

Son dakika: Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" dedi. Öte yandan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk yaptığı açıklamada "Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | MARMARİS'TEKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde saat 20.02'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN SOYLU VE KİRİŞÇİ BÖLGEDE

Yangın bölgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önce helikopter ile havadan denetledi. Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriliyor" diye konuştu.

"YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangınla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Marmaris'te meydana gelen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Beklentimiz yangının bugün tamamen kontrol altına alınması. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı ve söndürüldü. Fethiye'de de yangın çıktı o da kontrol altına alındı. Millet olarak bu tür durumlarda dayanışma örneğimizi göstermeliyiz. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"SABOTAJ İHTİMALİ YÜZDE 90"

Öte yandan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor" ifadelerini kullandı.