Son dakika | Bir korkutan haber daha! Marmaris'te yerleşim yerleri tehdit altında: Alevler otele sıçradı...

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Bazı yerleşim yerleri tehdit altında. İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın yandığı, 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi. AFAD yangınla ilgili tahliyelerin gerçekleştiğini ve yaralı olmadığını duyurdu.

DUMANLAR BİRÇOK BÖLGEDEN GÖRÜLÜYOR

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü ve dumanlar birçok noktadan görülmeye başlandı.

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları devam ederken korkutan görüntüler gelmeye başladı. Söz konusu görüntülerde yangının bir otele sıçradığı belirlendi. Oteldeki müşteriler hızlıca tahliye edildi.

"OTELİMİZ YANIYOR"

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.

UÇAKLARIN SU ALDIĞI BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Yangınla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmaris içmeler'de çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir." denildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI: TRAFODAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı ilk açıklamada "Şu anki yangın, ilk izlenimimize göre trafodan kaynaklı. Geniş alana yayılma durumu söz konusu değil" dedi. Oktay, bölgedeki bir LNG tankı riskine de dikkat çekti.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla Marmaris orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" denildi.

KAHREDEN TESADÜF

Türkiye geçen yaz tarihinin en büyük yangınlarına şahitlik etmişti. Marmaris de bu yangınlardan geçen sene etkilenmişti. Geçen sene yaşanan Marmaris'teki büyük yangının yine 29 Temmuz'da çıktığı belirlendi.

BİR YANGIN DA İZMİR'DE

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.