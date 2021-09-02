Son Dakika: Bodrum ve Milas'ta orman yangını

Bodrum'da Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Bodrum’da geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almayı şiddetli rüzgar önlüyor.

Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kendi araçları ile yangın bölgesine gelen vatandaşlar, ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerle birlikte canla başla mücadele veriyor.

MİLAS'TA DA ORMAN YANGINI

Öte yandan Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

(DHA-İHA)