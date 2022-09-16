SON DAKİKA | Bugün başladı ama sıcak severleri üzecek hava durumu tahmini: 2023'e kadar vedalaşın

Son dakika: Hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yeniden sıcak havanın etkisine giren yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte güneş yüzünü iyiden iyiye gösterirken, hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Özellikle cumartesi günü sıcaklıkların tavan yapması beklenirken, Kocaeli'de dereceler 40'ı gösterecek. Pazar gününden itibaren ise yağışlı ve serin hava yer yer etkili olacak. İşte hava durumuyla ilgili son detaylar...

UYARILARIN ARDINDAN BUGÜN BAŞLADI

Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başladı. 16 Eylül cumartesi gününden itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek

ÇÖL TOZU UYARISI Çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozu da gelecek. Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan çöl sıcağı ve çöl tozunun olumsuz etkileriyle ilgili de uyarılarda bulundu. Çalışkan, çöl sıcağı ve çöl tozuyla birlikte bağ ağrısı ve halsizlik ile birlikte boğaz ile gözlerde kuruluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bugün Türkiye'ye gelen Afrika sıcak hava dalgasının pazar gecesine kadar etkili olması bekleniyor.

"SICAK HAVAYLA 2023'E KADAR VEDALAŞIN" Hava durumuyla ilgili Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda "Sıcak severler 'Afrika' ile bu hafta sonu iyi vedalaşsın, bir daha buluşmamız 2023 yazında olacak..." ifadelerine yer verildi.