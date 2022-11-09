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Son dakika: Bursa'da yangın faciası: Anne ve 8 çocuk hayatını kaybetti! 'Hareket dahi edememişler'

09.11.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinden gece saatlerinde acı bir haber geldi. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir apartmanda, soba kaynaklı olduğu bildirilen bir yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, Suriye uyruklu bir anne ve 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocukların yaşlarının 3 ile 10 arasında değiştiği öğrenildi. Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan yangın faciasıyla ilgili ilk açıklama geldi. İşte son dakika yangın haberinin detayları...

Son dakika haberi... Türkiye, Bursa'daki yangın faciasını konuşuyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde, ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı düşünülen yangında yaşları 3 ile 10 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Bursa Valisi Yakup Canbolat "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" derken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar, muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememişler" açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 3’üncü kattaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

BURSA VALİSİ: İÇERİDEKİ TABLO ÜZÜCÜ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Değirmenönü Mahallesi'nde geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Canbolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşandığını söyledi. Dört katlı binanın dükkanların üstündeki ilk katında 23.52'de itfaiyeye yangın ihbarının geldiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6'sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. İçerideki yangında maalesef 9 Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk, Suriye kökenli insanımız da dumandan etkilenmiş. Onlar da 112 marifetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor."

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YAŞLARI 3 İLE 10 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Çocukların yaşlarının 3 ile 10 arasında değiştiği bilgisini veren Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin de "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

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ALİNUR AKTAŞ: ÇOK BÜYÜK BİR ACI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Gece yarısı çıkan bir yangın. İlk kat iş yeri. 4 katlı bir bina. Yangın 2’nci katta olmuş. Vefatlar 2’nci katta. 9 kişinin bulunduğu bir aile. Baba o esnada dışarıda. Bir anne ve 8 çocuk. Ama çocuklardan 6 tanesi bu anneye ait. Diğer 2’si ise yeğen. Çocukların doğum tarihleri 2011 ile 2021. Yani 1 yaş ile 11 yaş arası. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde 2’nci kat tamamen ateş almış. 3’üncü katta mahsur kalan 3 kişiyi arkadaşlar merdivenli araçla kurtarmışlar. Ama maalesef, çok küçük sabiler. 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 tane çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amina isimli anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, emniyet müdürümüz, bütün yetkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu anda devam eden bir şey söz konusu değil. Büyük insan olsaydı belki kokuyu alırdı, kaçardı. Ama 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar, muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememişler."

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında anne Amine El Cesim, (30) Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10) Muhammet El Cesim (3) Yasir El Cesim (2) Ahmet El Cesim (6) Garam El Cesim (8) Maram El Cesim (10) Ali El Cesim (10) hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ACİL GELMEMİ İSTEDİ"

Olay yerine gelen ailenin yakınlarından amca, “Ben evde otururken Hüseyin El Cesim aradı. Acil gelmemi istedi. Ancak bizi yukarı salmadılar. Çok üzgünüz. 2 çocuk bugün misafirlik için geldi. Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nden geldiler. Yangının ne sebepten dolayı çıktığını bilmiyorum. 2017 yılında geldiler. Halep’te yaşıyorduk. Savaştan kaçtık. Yeğenlerim burada hayatını kaybetti. Dünya böyle” dedi.

(AA-İHA-DHA)

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