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  4. Son dakika | Çanakkale orman yangını! Alevler hızla büyüdü, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: Bakan Yumaklı'dan açıklama

Son dakika | Çanakkale orman yangını! Alevler hızla büyüdü, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: Bakan Yumaklı'dan açıklama

22.08.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika orman yangını haberi: Çanakkale'de öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüdü. 9 yerleşim yeri ile Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı için tahliye kararı alındı. Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Öte yandan Bakan Yumaklı yangınla ilgili son durumu açıkladı.

Son dakika: Çanakkale'de öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın korku ve panik yarattı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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9 YERLEŞİM YERİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

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Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

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Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.

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"HASTANE TEYAKKUZ HALİNDE AMA BİR TAHLİYE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "Bugün 29 yangın çıktı ülkemizde, 26'sı söndürüldü. En ağır Çanakkale merkezdeki yangındır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçumu 15.1 km'lik hatta etkili oldu. Yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki an itibarıyla 70 km'lik bir rüzgar hızı var. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerini korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi teyakkuz halinde ama henüz bir tahliye söz konusu değil." dedi.

VALİLİK: 'ACİL DURUMLAR DIŞINDA KULLANMAYIN'

Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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KOMUTANLIK DA BOŞALTILIYOR

Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı da boşaltılıyor.

Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Ayrıca orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

DENİZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

(AA-DHA)

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

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