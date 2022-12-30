Son dakika: CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası çok tartışılan bir mücadeleye sahne oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor Galatasaray mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den geri almıştı. Maçın ardından Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuştu. Merakla beklenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kameraların karşısına geçti. Ali Koç'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"KRONİKLEŞMİŞ HAKEM SIKINTISI..." "TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim."

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI" "Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil."