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  4. Son dakika: CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor!

Son dakika: CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor!

30.12.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 16. haftasında perde kapandı. 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Galatasaray çok tartışılan Sivasspor galibiyeti sonrası tekrar liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın bu galibiyeti sonrası Fenerbahçe'den 'kara gece' paylaşımı gelirken, yaşanan son gelişmelere dair bir basın toplantısında düzenleneceği duyurulmuştu. Merakla beklenen basın toplantısı başladı. Haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası çok tartışılan bir mücadeleye sahne oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor Galatasaray mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den geri almıştı. Maçın ardından Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuştu.

Merakla beklenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kameraların karşısına geçti. Ali Koç'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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"KRONİKLEŞMİŞ HAKEM SIKINTISI..."

"KRONİKLEŞMİŞ HAKEM SIKINTISI..."

"TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim."

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"
"Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil."

"MHK'NIN TUHAFLIKLARI..."

"MHK'NIN TUHAFLIKLARI..."
"Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar."
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