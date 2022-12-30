Son dakika: CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası çok tartışılan bir mücadeleye sahne oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor Galatasaray mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den geri almıştı. Maçın ardından Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuştu.
Merakla beklenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kameraların karşısına geçti. Ali Koç'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
"TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim."