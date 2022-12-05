Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr oldu! Rekor sözleşme...

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve burada teknik direktörü ile yaşadığı sorunlar sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle, sözleşmesi feshedilerek olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

37 yaşındaki yıldız isim için özellikle Suudi Arabistan ekipleri öne çıkarken, Avrupa basınında konuya dair birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken, İspanya'nın güvenilir haber kaynaklarından Marca, Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

Geçtiğimiz günlerde Al-Nassr kulübünün Ronaldo transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğunu duyuran Marca, son dakika olarak geçtiği haberde Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladığını duyurdu.

500 MİLYON EURO...

Sözleşmenin detaylarını da duyuran İspanyollar Ronaldo'nun Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini duyurdu.

REKOR SÖZLEŞME

Bu sözleşmenin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon Euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

KUPANIN ARDINDAN DUYURULACAK

Ronaldo'nun Al Nassr transferinin sözleşmesinin ise Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulması bekleniyor.

TALISCA, ABOUBAKAR, GUSTAVO...

Ronaldo, Al-Nassr'da Türkiye'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü ise ünlü Fransız teknik adamı Rudi Garcia yapacak.

'AVRUPA KULÜPLERİ YAKLAŞAMAZ'

Marca daha önce haberinde Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını, Ronaldo'nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa'daki hiçbir kulübün El Nassr'ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetmişti.