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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr oldu! Rekor sözleşme...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr oldu! Rekor sözleşme...

05.12.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Buna göre 37 yaşındaki Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da devam edecek. Sözleşme detayları da duyurulan Ronaldo'nun sözleşme detayları ise dudak uçuklattı. Öte yandan Ronaldo yeni takımında daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan Talisca, Aboubakar ve Luiz Gustavo ile de takım arkadaşı olacak. İşte detaylar...

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve burada teknik direktörü ile yaşadığı sorunlar sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle, sözleşmesi feshedilerek olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

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37 yaşındaki yıldız isim için özellikle Suudi Arabistan ekipleri öne çıkarken, Avrupa basınında konuya dair birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken, İspanya'nın güvenilir haber kaynaklarından Marca, Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

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Geçtiğimiz günlerde Al-Nassr kulübünün Ronaldo transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğunu duyuran Marca, son dakika olarak geçtiği haberde Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladığını duyurdu.

500 MİLYON EURO...

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Sözleşmenin detaylarını da duyuran İspanyollar Ronaldo'nun Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini duyurdu.

REKOR SÖZLEŞME

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Bu sözleşmenin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon Euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

KUPANIN ARDINDAN DUYURULACAK

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Ronaldo'nun Al Nassr transferinin sözleşmesinin ise Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulması bekleniyor.

TALISCA, ABOUBAKAR, GUSTAVO...

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Ronaldo, Al-Nassr'da Türkiye'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü ise ünlü Fransız teknik adamı Rudi Garcia yapacak.

'AVRUPA KULÜPLERİ YAKLAŞAMAZ'

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Marca daha önce haberinde Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını, Ronaldo'nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa'daki hiçbir kulübün El Nassr'ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetmişti.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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