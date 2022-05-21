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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gelen gençlerle buluşacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gelen gençlerle buluşacak

21.05.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın yeni şehir stadyumunda yapılacak, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenleyeceği etkinliğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen on binlerce gençle buluşacak.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen "Bir Gençlik Şöleni" adındaki etkinliğe katılacak.

STADA ALINDILAR

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı. Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

AA

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

ERDEM KINAY, UĞUR IŞILAK, TUĞÇE KANDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ SAHNE ALACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak. (AA)

AK PARTİ'NİN ADANA'DAKİ GENÇLİK ŞÖLENİ'NDEN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
Adana Recep Tayyip Erdoğan

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