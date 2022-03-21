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  4. SON DAKİKA | Diyarbakır'da HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı! PKK lehine slogan atılınca polis müdahale etti

SON DAKİKA | Diyarbakır'da HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı! PKK lehine slogan atılınca polis müdahale etti

21.03.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'dan Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarında ortalık bir anda karıştı. Terör örgütü lehine slogan atılınca polis müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Diyarbakır'da 'Nevruz' gerilimi... Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen kutlamalar Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda düzenlendi. Kutlamalar sırasında ortalık bir anda karışırken; terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.

NEVRUZ ALANI BİR ANDA KARIŞTI

HDP'nin hafta sonuna yayılan ve 29 ilde planlanan Nevruz kutlamaları bugün Diyarbakır'daki organizasyon ile sona erdi. İlk kutlamalar, 19 Mart'ta Mardin'in Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde yapıldı. Cumartesi günü Hakkari, Şırnak, Tunceli, Mersin'in de aralarında olduğu 15 merkezde kutlama yapıldı. Pazar günü ise İstanbul, İzmir, Ankara, Van gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 34 merkezde Nevruz kutlandı.
Bugün yapılan Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında ise olaylar çıktı.
Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu.
Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.
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HDP Halkların Demokratik Partisi son dakika haberi
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