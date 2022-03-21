SON DAKİKA | Diyarbakır'da HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı! PKK lehine slogan atılınca polis müdahale etti

Son dakika: Diyarbakır'da 'Nevruz' gerilimi... Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen kutlamalar Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda düzenlendi. Kutlamalar sırasında ortalık bir anda karışırken; terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.

NEVRUZ ALANI BİR ANDA KARIŞTI

HDP'nin hafta sonuna yayılan ve 29 ilde planlanan Nevruz kutlamaları bugün Diyarbakır'daki organizasyon ile sona erdi. İlk kutlamalar, 19 Mart'ta Mardin'in Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde yapıldı. Cumartesi günü Hakkari, Şırnak, Tunceli, Mersin'in de aralarında olduğu 15 merkezde kutlama yapıldı. Pazar günü ise İstanbul, İzmir, Ankara, Van gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 34 merkezde Nevruz kutlandı.

Bugün yapılan Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında ise olaylar çıktı.

Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu.

Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı.