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SON DAKİKA | Edirne'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 35 yaralı...

10.09.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı. Kazaya bölgede çıkan anız yangınının yol açtığı belirtilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberine göre, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

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EKİPLER BÖLGEDE

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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2 ÖLÜ, 35 YARALI

Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

VALİ SEZER: 1 ÖLÜ, 36 YARALI VAR

Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM oyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere açıklamada bulundu.

Öğleden sonra 12 aracın karıştığı bir trafik kazası olduğunu belirten Sezer, "Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametindeki şeridin yanında bir tarla yangını var. Oradan dolayı ya da dikkatsizlikten, onun da etkisi olmuş olabilir, bunların hepsi inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Karşı şeritte de seyir halindeyken olmuş olabilir diye arkadaşların yorumu var. 12 tane araç karışmış durumda. Maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var, Allah rahmet eylesin. Yine 36 tane de hafif yaralı olan ve bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu ağır gözüküyor, arkadaşlar müdahale ettiler, inşallah hayati bir tehlikesi kalmaz ve o da bir an önce sağlığına kavuşur diye ümit ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımız, hem emniyet, hem jandarma, hem sağlık birimlerimiz hepsi buradalar. Gerekli tedbirleri almış durumdalar. Şu anda da birazdan yolun açılması ilgili olarak da çalışmalara başlanacak. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edilmiş durumda" dedi.

'GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK ŞEKİLDEYDİ'

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan gelip Edirne'ye giden sürücü Serkan Güngörmez, "Yangının hafif olduğunu düşünerek bu bölgeye geldik ve ateşin içerisine girdik. Büyük bir TIR vardı, bize çarpmadı ama geldi araçlara çarptı. Biz kıl payı kurtardık. Duman gerçekten göz gözü görmeyecek şekildeydi" dedi. (DHA)

(AA-İHA-DHA)

FECİ KAZADAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne

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