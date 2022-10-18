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Son dakika: Fenerbahçe'nin logosu değişti! Cumhuriyet'in 100. yılına özel hareket! Taraftarlar çok beğendi...

18.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 20 puanla 1 maç eksiği olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'den özel bir hamle geldi. UEFA Avrupa Ligi grubunda da lider durumda bulunan sarı - lacivertlilerin logosunda değişikliğe gidiliyor. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kullanacağı logoları resmen tanıttı. Logodaki Türk Bayrağı ve 100. yıl vurgusu, taraftarların beğenisini topladı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 20 yapan Fenerbahçe, maç eksiği olmasına rağmen 2. sıraya yerleşti. Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden flaş bir hamle geldi.

YENİ LOGOLAR TANITILDI

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Sarı - lacivertliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında logo değişimine gidileceğini açıkladı ve kullanılacak olan yeni logoları tanıttı.

TÜRK BAYRAĞI VE FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'nin yeni logosunda 100 sayısının sıfırlarının içerisinde Türk Bayrağı ve Fenerbahçe armasının yer aldığı görüldü.

TARAFTARLAR BEĞENDİ

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Fenerbahçe'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel logosu, taraftarların beğenisini topladı.

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE FOTOĞRAFLARI

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