Son dakika: Fenerbahçe'nin logosu değişti! Cumhuriyet'in 100. yılına özel hareket! Taraftarlar çok beğendi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 20 yapan Fenerbahçe, maç eksiği olmasına rağmen 2. sıraya yerleşti. Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden flaş bir hamle geldi.

YENİ LOGOLAR TANITILDI

Sarı - lacivertliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında logo değişimine gidileceğini açıkladı ve kullanılacak olan yeni logoları tanıttı.

TÜRK BAYRAĞI VE FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni logosunda 100 sayısının sıfırlarının içerisinde Türk Bayrağı ve Fenerbahçe armasının yer aldığı görüldü.

TARAFTARLAR BEĞENDİ

Fenerbahçe'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel logosu, taraftarların beğenisini topladı.