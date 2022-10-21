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  4. Son dakika: Galatasaray'dan yaka paça gönderilmişti! Galibiyet golü 90+9. dakikada eski Galatasaraylı'dan geldi

Son dakika: Galatasaray'dan yaka paça gönderilmişti! Galibiyet golü 90+9. dakikada eski Galatasaraylı'dan geldi

21.10.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Antalyaspor rakibini uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Akdeniz ekibi 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un galibiyet golü mücadelenin 90+9. dakikasında eski Galatasaraylı Luyindama'dan geldi. İşte detaylar...

Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında perde Antalya'da oynanan Antalyaspor-İstanbulspor mücadelesi ile açıldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede kazanan mücadelede geriden gelen Antalyaspor 10 kişi kalan rakibi 45+2 ve 90+7'de kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ LUYINDAMA'DAN

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İstanbulspor, karşılaşmanın 27. dakikada Adi Mehremic'in golüyle 1-0 öne geçerken, Antalyaspor ise bu gole 45+2. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan attığı golle karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken 90+9. dakikada eski Galatasaraylı Luyindama, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Konuk ekip İstanbulspor'da Eduard Rroca, 61. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında haftasında Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDAN KARELER

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