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  4. SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: 16 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: 16 kişi hayatını kaybetti

20.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep'te meydana gelen kazada ortalık can pazarına dönüştü. Yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve bir canlı yayın aracının karıştığı belirtilen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Valisi yaptığı açıklamada ölenlerin arasında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazetecinin olduğunu belirtirken; 21 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bakan Soylu'dan da açıklama geldi. İşte Gaziantep'teki katliam gibi kazada son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberi: Gaziantep'teki korkunç kazadan acı haberler geldi. Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Otoyolda bir aracın şarampole devrilmesi olayına müdahale eden ekiplerin arasına hızla gelen bir yolcu otobüsü daldı. Ortalık bir anda can pazarına dönüşürken, aralarında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazetecinin olduğu 15 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gaziantep Valisi Davut Gül'den peş peşe açıklamalar geldi.

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GAZİANTEP'TEKİ KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

AA muhabiri Kerem Kocalar olayın nasıl meydana geldiğini, canlı yayında şu sözlerle aktardı;

"Şanlıurfa yönünde ilerleyen İHA ekibi, ilk kazayı görünce aracını sağa çekerek yardım ediyor. Daha sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Bu sırada olayın çok başında olduğu için çok bir tedbirin alınamadığı görülürken, otobüsün alana girmesiyle birlikte de korkunç olay yaşanıyor."

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SON DAKİKA | 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 21 YARALI VAR

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı ilk açıklama kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Olay yerinden açıklama yapan Vali Gül, kazayla ilgili şunları söyledi:

"TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs,kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun."

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ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Vali Gül, daha sonra yaptığı açıklamada yaralılar arasında bulunan bir sağlık personelinin daha vefat ettiğini böylelikle ölü sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

İKİ İHA ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

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Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin."

KATLİAM GİBİ KAZADAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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