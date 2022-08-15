SON DAKİKA: İstanbul'da yollar göle döndü, birçok yeri su bastı! AFAD'tan sel ve hortum uyarısı geldi

Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk gününde beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmurun başladığı görüldü. Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti. AFAD'tan sel, yıldırım ve hortum uyarısı gelirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kapalı Çarşı, Unkapanı ve Mecidiyeköy'de yaşanan sıkışıklığa değinerek İstanbullulara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA GÜN GECEYE DÖNDÜ! HORTUM UYARISI...

İstanbul'da kent genelinde gökyüzünü kara bulutlar sararken, gün adeta geceye döndü. AFAD'tan yeni uyarı geldi. Uyarıda; "İstanbul'da için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

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SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

"KAPIYI AÇTIM, HER YER DENİZ GİBİYDİ"

Yarısına kadar suya batan araçtan çocuklarıyla birlikte son anda çıktığını anlatan Berfin Çalık, "Bir anda fark edemedim. Göl gibiydi. Arabam yarısına kadar suya batmıştı. Çocuğumda bir şey yok. Son anda çıktım. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer. Bende bir şey yok çok şükür. Mazgallar tıkanmış sanırım. Ben 5 yıldır buradayım, bu noktayı hiç böyle hatırlamıyorum. Aniden bastıran yağmur neticesinde böyle bir şey yaşadık" dedi.

OTOBÜSTEKİ YOLCU FENALAŞTI

Üsküdar’da ise yoğun yağış sonrası göle dönen cadde üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde bulunan İETT aracında seyahat eden 1 yolcu ise fenalaştı. Adrese gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansa alarak ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞANAK İSTANBUL'DA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ!

D-100 Karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında sürücüler yağış nedeniyle çok yavaş ilerliyor.

Avrupa yakasında sağanak sabah saatlerinde özellikle Beykoz ilçesinde etkili oldu.

Yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kent genelinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

KAPALI ÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI'NDA SU BASKINLARI

Tarihi Eminönü semtinde, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda su baskınları yaşandı.

İMAMOĞLU'NDAN UYARI: TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan sağanak yağmurla ilgili alınan tedbirleri ve son durumu açıklamak üzere AKOM’dan bir konuşma gerçekleştirdi. Kent genelinde telafi edilemez noktada bir sorun yaşanmadığını vurgulayan İmamoğlu, İstanbullulara da öğleden sonraya dek konumlarını değiştirmemeleri ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yaklaşık 1 saati aşkın süredir buradan takip ettiğim biçimiyle bir bölgeye müdahalemiz 10-15 dakikayı bulmadı. Yollardaki bu birikintileri giderdik. Şu anda akışkanlık olabildiğince makul seviyede İstanbul genelinde.

Tedbirlerimiz olabildiğince yüksek seviyede. Boğaz hattında oldukça yoğun yağışlar aldık. Bazı yerlerde 50-60 kilonun üstüne çıktı bu yağışlar.

İstanbul'da genelde hep sıkıntı yarattığını gördüğümüz meydanlarımızda ciddi bir sıkıntı yaşanmadı, hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı.

Kapalı Çarşı civarında, Unkapanı'nda, Mecidiyeköy, oralarda bazı sıkışıklıklar söz konusu ama su birikintileriyle ilgili süreçler atlatıldı.

Sonuçta bugün yağışın yoğun olduğu, mevsim normallerinin neredeyse 4 katına çıktığı bölgelerde yağışlar bazen 35-40 dakika olabiliyor, bazı bölgelerde ise 1 buçuk saate ulaşan rakamlar olabiliyor.

3-4 gün sonra da Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, hafta sonunda 35 dereceye çıkan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız ve bu konuda vatandaşları uyarıyor olacağız.

Şu ana kadar bir yaralanma, kaza vesaire ihbar almadık. Mikro ölçekli su baskınlarıyla ilgili telafi edilemez noktada olan bir sorun yaşamadık.

Yağmur öğleden sonra ayrılana kadar lütfen konumunuzu değiştirmemeye gayret gösterin, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın. Çok az sorunla süreci atlattığımızı, yönettiğimizi ifade edebilirim.

HAVA ULAŞIMINA YAĞMUR ENGELİ

Şiddetli yağmur nedeniyle Pegasus Havayolları'na ait Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş için sıra bekleyen çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kaldı. Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise yarım saatlik gecikmeler meydana geldi.

İSTANBUL'DA 2. DALGA YAĞIŞ YOLDA

İstanbul'da yağmur etkisini artırırken; şimşekli, gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer ince taneli dolu içeren kütlelerin Marmara Denizi üzerinden İstanbul ve çevresine doğru hareket ettiği belirtildi.

"GÜNEYDEN YENİ KÜTLE GELİYOR"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Anadolu yakasında turuncu yerler çok etkili yağış alıyor. Ani fırtına da var. Dışarıda durmayın. Güneyden yeni kütle geliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Bursa'dan endişelendiren görüntüler geldi. Mudanya ilçesinde yağış nedeniyle biriken sular arabaları yuttu.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam diyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

AFAD'dan kentteki yağışla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad’dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu.