Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar! Kıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı, 14 günlük takip, iki ayrı pusu ve 16 mermi detayı...

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Falyalı'nın bedenine 16 kurşun isabet ederken, suikastin profesyonelce hazırlandığı tespit edildi. Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre saldırganlar 14 gün boyunca Falyalı'yu takip etmiş. Hangi güzergahı kullanacağını, ailesinin yanında olup olmadığı gibi detayları hesaplayan saldırganların 2 ayrı pusu kurduğu öğrenildi. Öte yandan saldırı sonrası Kıbrıs'ta yakalanan şüphelilerin de ilk ifadeleri ortaya çıktı.

HALİL FALYALI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ KONUŞTU

Kıbrıs'taki Halil Falyalı suikasti gündemi sarstı. Falyalı'nın içinde olduğu otomobil çapraz ateşe tutulduç Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Halil Falyalı'nın vücudundan tam 16 mermi çıktı. Kıbrıs'taki Halil Falyalı suikasti gündemi sarstı. Falyalı'nın içinde olduğu otomobil çapraz ateşe tutuldu. Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Halil Falyalı'nın vücudundan tam 16 mermi çıktı.

Zanlıların, suikastın ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği iddiası ortaya atıldı. İstanbul ve KKTC'de operasyonlar yapıldı. Ekipler, 6 kişiyi gözaltına alındı.

SALDIRININ ARKASINDA 'SÖYLEMEZ KARDEŞLER' Mİ VAR? İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin ise "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE GİRMİŞLER Kıbrıs kaynaklarından elde edilen bilgilere göre ise; olayla ilgili tutuklanan Ö.T. ile adaya birlikte giriş yaptığı tespit edilen Y.G. dün mahkemeye çıkarıldı.