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  4. Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar! Kıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı, 14 günlük takip, iki ayrı pusu ve 16 mermi detayı...

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar! Kıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı, 14 günlük takip, iki ayrı pusu ve 16 mermi detayı...

12.02.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinin yankıları sürerken Kıbrıs'ı sarsan suikastle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Falyalı'nın 14 gün boyunca takip edildiği ve iki ayrı pusu kurulduğu öğrenildi. Açılan ateş sonucu Falyalı'nın bedenine 16 mermi isabet ederken, Kıbrıs'ta yakalanan şüphelilerin de ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte cinayetle ilgili tüyler ürperten yeni detaylar...

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Falyalı'nın bedenine 16 kurşun isabet ederken, suikastin profesyonelce hazırlandığı tespit edildi. Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre saldırganlar 14 gün boyunca Falyalı'yu takip etmiş. Hangi güzergahı kullanacağını, ailesinin yanında olup olmadığı gibi detayları hesaplayan saldırganların 2 ayrı pusu kurduğu öğrenildi. Öte yandan saldırı sonrası Kıbrıs'ta yakalanan şüphelilerin de ilk ifadeleri ortaya çıktı.

HALİL FALYALI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ KONUŞTU

Kıbrıs'taki Halil Falyalı suikasti gündemi sarstı. Falyalı'nın içinde olduğu otomobil çapraz ateşe tutulduç Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Halil Falyalı'nın vücudundan tam 16 mermi çıktı.

Kıbrıs'taki Halil Falyalı suikasti gündemi sarstı. Falyalı'nın içinde olduğu otomobil çapraz ateşe tutulduç Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Halil Falyalı'nın vücudundan tam 16 mermi çıktı.
Kıbrıs'taki Halil Falyalı suikasti gündemi sarstı. Falyalı'nın içinde olduğu otomobil çapraz ateşe tutuldu. Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Halil Falyalı'nın vücudundan tam 16 mermi çıktı.
Zanlıların, suikastın ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği iddiası ortaya atıldı. İstanbul ve KKTC'de operasyonlar yapıldı. Ekipler, 6 kişiyi gözaltına alındı.

SALDIRININ ARKASINDA 'SÖYLEMEZ KARDEŞLER' Mİ VAR?

SALDIRININ ARKASINDA 'SÖYLEMEZ KARDEŞLER' Mİ VAR?
İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin ise "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE GİRMİŞLER

BİRLİKTE GİRMİŞLER
Kıbrıs kaynaklarından elde edilen bilgilere göre ise; olayla ilgili tutuklanan Ö.T. ile adaya birlikte giriş yaptığı tespit edilen Y.G. dün mahkemeye çıkarıldı.

ANKARA'YA EKİP GELİYOR!

ANKARA'YA EKİP GELİYOR!
Soruşturmayla ilgili detaylar mahkemede polis tarafından paylaşıldı. Ekipler, olay yerinde 59 adet 7.62 mm boş kovan, 9 adet 7.62 mm mermi çekirdeği ve 5 adet de 9 mm çapında kovan bulunduğunu açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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