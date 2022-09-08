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  4. Son dakika | Hava nasıl olacak? Önce yaz geri geliyor ardından kış... İşte son tahminler

Son dakika | Hava nasıl olacak? Önce yaz geri geliyor ardından kış... İşte son tahminler

08.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde yeniden artacak ve hafta sonu güneş, ülke genelinde yüzünü gösterecek. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası kendisini hissettirecek. İşte hava durumuyla ilgili Meteorolojinin il il tahminleri...

Son dakika: Hava durumuyla ilgili önemli değişiklikler bekleniyor. Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde bir süredir etkisini gösteren serin ve yağışlı hava 9 Eylül Cuma yarından itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonunda ise güneş yurt genelinde kendisini gösterecek ve sıcaklıklar yükselecek. Rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle yaz mevsimi 'geri dönecek.'

SON DAKİKA | TÜRKİYE YENİ BİR SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK

Ancak 3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. Türkiye, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Cuma'dan başlayıp Çarşamba gününe kadar sürecek olan haftada hem yazı hem de kışı yaşayacağız.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin biraz altında olması bekleniyor.

06.00 - 09.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece
12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 28 derece
15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 24 derece
18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 21 derece

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 31 derece olacak.

9 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

9 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
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hava durumu meteoroloji kış yaz son dakika
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