Son dakika | Holding sahibinin vurgununda bir gelişme daha! Sedat Ocakçı ve eşi adliyeye sevk edildi

YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ 3 FARKLI İLDEN SEGBİS İLE MAHKEMEYE KATILACAK

Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edildi.