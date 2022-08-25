Son dakika... İbrahim Tatlıses ve kızı kaza yaptı! Ünlü türkücü araçta sıkıştı

Gelen son dakika haberlerine göre türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

SON DAKİKA | İBRAHİM TATLISES ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Konser için Bodrum'da olan İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.