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  4. Son dakika... İbrahim Tatlıses ve kızı kaza yaptı! Ünlü türkücü araçta sıkıştı

Son dakika... İbrahim Tatlıses ve kızı kaza yaptı! Ünlü türkücü araçta sıkıştı

25.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışan İbrahim Tatlıses için olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak konusu oldu. İşte gelişmeler...

Gelen son dakika haberlerine göre türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

SON DAKİKA | İBRAHİM TATLISES ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Konser için Bodrum'da olan İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

İBRAHİM TATLISES KAZA GÖRÜNTÜLERİ

İbrahim Tatlıses'in yaptığı kazada olay yerinden görüntüler yürekleri ağza getirdi.
İbo'nun kazada araçta sıkıştığı söylenirken sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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