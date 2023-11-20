SON DAKİKA | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumuyla ilgili beklenen raporu yayınlandı! İstanbul için tarih verildi

Son dakika haberi: Hava durumu Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle aniden değişti. Bahardan kalma günler geride kalırken, yurdun özellikle bazı bölgelerinde kış kendini gösterdi. Havalar birden soğurken, sağanak yağış etkili oldu. Yağmur, yer yer yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı etkili olurken; yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor. Gelen uyarıların ardından vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, tarih belli oldu.



İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.