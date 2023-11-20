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  4. SON DAKİKA | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumuyla ilgili beklenen raporu yayınlandı! İstanbul için tarih verildi

SON DAKİKA | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumuyla ilgili beklenen raporu yayınlandı! İstanbul için tarih verildi

20.11.2023 17:56 | Son Güncelleme:
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Son dakika hava durumu haberi: Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava yüzünü göstermeye başladı. Yurdun birçok yerinde kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlarken İstanbul için 'kar yağışı' uyarısı geldi. Megakentin yüksek yerlerine mevsimin ilk karı yağıp, sonrasında yağmura dönerken; kar yağışının geri geleceği belirtildi. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı...

Son dakika haberi: Hava durumu Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle aniden değişti. Bahardan kalma günler geride kalırken, yurdun özellikle bazı bölgelerinde kış kendini gösterdi. Havalar birden soğurken, sağanak yağış etkili oldu. Yağmur, yer yer yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı etkili olurken; yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor. Gelen uyarıların ardından vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, tarih belli oldu.


Günün önemli manşetleri

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.
Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.
Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.

PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR

PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR
Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul son dakika
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