Son Dakika: İstanbul'da 2 katlı ahşap köşkte yangın! Alevler diğer yakadan da görüldü

Son dakika haberi: İstanbul, Üsküdar'da korkutan bir yangın meydana geldi. Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Feci yangında alevler, Avrupa yakasından da görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

İŞTE İSTANBUL'DAKİ YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi.

Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. Bu arada yangının ormana sıçraması da engellendi.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK'TEN AÇIKLAMA Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 dönümlük korunun içerisindeki ahşap köşkte henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirterek, "Ahşap köşkün tamamı yanmış vaziyette, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altında. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Koruda meydana gelen bir zarar yok, bu sevindirici. Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın ayrıntıları hakkında daha sonra bilgi verilecek. Şu an itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı." diye konuştu.