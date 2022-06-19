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  4. Son Dakika: İstanbul'da 2 katlı ahşap köşkte yangın! Alevler diğer yakadan da görüldü

Son Dakika: İstanbul'da 2 katlı ahşap köşkte yangın! Alevler diğer yakadan da görüldü

19.06.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. İstanbul'daki yangınla ilgili Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de açıklamada bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: İstanbul, Üsküdar'da korkutan bir yangın meydana geldi. Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Feci yangında alevler, Avrupa yakasından da görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

İŞTE İSTANBUL'DAKİ YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi.
Ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. Bu arada yangının ormana sıçraması da engellendi.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK'TEN AÇIKLAMA

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK'TEN AÇIKLAMA
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 dönümlük korunun içerisindeki ahşap köşkte henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirterek, "Ahşap köşkün tamamı yanmış vaziyette, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altında. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Koruda meydana gelen bir zarar yok, bu sevindirici. Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın ayrıntıları hakkında daha sonra bilgi verilecek. Şu an itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı." diye konuştu.
Bu arada Üsküdar itfaiyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çalebi Sokak koruluk içerisindeki 2 katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor." denildi. (DHA/AA/İHA)
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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Üsküdar
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