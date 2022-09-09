SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: Vali Yerlikaya yaralı sayısını duyurdu! Olay yerinden feci görüntüler

Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da meydana gelen feci metrobüs kazasından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada arkadan gelen iki metrobüs de araçlara çarptı ve kaza sebebiyle metrobüs seferleri durdu. İlk bilgilerde çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen kazayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 42 yaralının olduğunu duyurdu. Kaza sonrası yolcuların duraklara yürüyerek ulaştığı da görüldü. İşte İstanbul'daki metrobüs kazasıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

İSTANBUL'DAKİ METROBÜS KAZASINDAN GÖRÜNTÜLER

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada, 42 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.





Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.



