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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: Vali Yerlikaya yaralı sayısını duyurdu! Olay yerinden feci görüntüler

SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: Vali Yerlikaya yaralı sayısını duyurdu! Olay yerinden feci görüntüler

09.09.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul’da feci bir metrobüs kazası meydana geldi. Avcılar Sosyal Tesisler Durağı yakınında 4 metrobüsün karıştığı kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası metrobüs seferleri Avrupa Yakası’nda çift yönlü durduruldu, yolcular ise duraklara yürüyerek ulaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kaza sonucunda 42 kişinin yaralandığını belirtti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da meydana gelen feci metrobüs kazasından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada arkadan gelen iki metrobüs de araçlara çarptı ve kaza sebebiyle metrobüs seferleri durdu. İlk bilgilerde çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen kazayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 42 yaralının olduğunu duyurdu. Kaza sonrası yolcuların duraklara yürüyerek ulaştığı da görüldü. İşte İstanbul'daki metrobüs kazasıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

İSTANBUL'DAKİ METROBÜS KAZASINDAN GÖRÜNTÜLER

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada, 42 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

ÜST GEÇİTLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

ÜST GEÇİTLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Allah daha beterinden saklasın çok geçmiş olsun.
Allah yardımcıları olsun:((
cok geçmiş olsun

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