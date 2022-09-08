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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da feci kaza! TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı

SON DAKİKA | İstanbul'da feci kaza! TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı

08.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Büyükçekmece'de TIR'ın devrilmesi sonucu TEM'in Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, TIR şoförü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza yapan TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Son dakika: İstanbul'da sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece mevkiinde TIR devrildi. Kaza nedeniyle TEM'in Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda TIR şoförü yaralı olarak kurtuldu.

EDİRNE İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde saat 10.45 sıralarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. TIR, bariyeri aşarak, yol kenarındaki boşluğa düşerken, dorsesi yolda paralel kaldığı için Edirne istikameti kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

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KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi! Feci son...Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi! Feci son...

Kaynak: İHA-DHA

KAZADAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Tem otoyolu
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