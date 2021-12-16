Son dakika: İstanbul'da ilk kar yağışı gerçekleşti! Meteorolojiden birçok il için yeni kar yağışı uyarısı

Kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da dahil olmak üzere birçok ildeki kış aylarının en keyifli manzaraları ortaya çıkmaya başladı. Bazı illerde mevsimin ilk kar yağışı görülürken, bazı iller beyaz örtüyle kaplandı. Yağışlarla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte beklenen kar yağışı ile buluşan Marmara Bölgesi'nden gelen kar görüntüleri...

İSTANBUL'A BEKLENEN KAR DÜN AKŞAM GELDİ

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam yaşandı. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde sulu kar yağışı etkili oldu. İlerleyen saatlerde ise etkisini artırdı. Sabah saatlerinde ise yağış karla karışık yağmur olarak devam etti.

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE SİS ETKİLİ OLDU Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı.