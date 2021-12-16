HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü! Çevre illerde de etkili oluyor

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü! Çevre illerde de etkili oluyor

16.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul için kar yağışı uyarılarının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Silivri gibi Çatalca'da da kışın yüzünü göstermesiyle vatandaşlar özlenen görüntüye kavuştu. Bir anda soğuyan hava sonrasında gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile İstanbul'un Çatalca ilçesinde Uludağ'ı andıran görüntüler oluştu. Ağaçların üzerlerinin karla kaplandığı ormanlık alanlarda, trafiğin aksamaması için kar küreme araçları ile yol açma çalışmaları yapıldı.

İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Çatalca, beyaza büründü. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Silivri'de de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde kendini göstermiş, sabah saatlerinde ise yağmurla karışık yağmaya devam ederek etkisini yitirmişti.

Megakentin batı sınırında yer alan Çatalca'da ise dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimler ve ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Güne karla başlayan İstanbullular'ın zorluk yaşamaması için ekipler kar küreme araçlarıyla yolların açık kalması için aralıksız çalışma sürdürdü.

İSTANBUL'UN KOMŞU İLLERİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kar yağışı İstanbul'un çevre illerinde de kendini gösterdi. Bursa Uludağ'da kuvvetli şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Dağı'nın D-100 yolu geçişinde ise etkili olan kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ana yolları açık tutmak için uğraştı. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı 15 santime kadar ulaştı. Bölgede yalnızca kar yağışı etkili olmadı. Yaşanan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadığı Bolu Dağı'nda trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.

İstanbul'un komşu illerinin bulunduğu Trakya'da da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza büründü. Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.

İşte Çatalca'dan ilk görüntüler...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.