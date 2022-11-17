SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kaza, Kadıköy’de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip duvara çarptı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Metrobüsün çarptığı duvarın bir kısmı parçalanırken metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, metrobüsün çarptığı 1 kadın yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA