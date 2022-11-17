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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

17.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kadıköy’de bir metrobüs kazası meydana geldi. Söğütlüçeşme'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir metrobüs, peron dışına fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bir kişinin yaralandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Kaza, Kadıköy’de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip duvara çarptı.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Metrobüsün çarptığı duvarın bir kısmı parçalanırken metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, metrobüsün çarptığı 1 kadın yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

KAZADAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs kaza

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