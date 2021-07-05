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  4. Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

05.07.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı.

Olay , sabah saatlerine Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı. Çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

YARALILAR VAR

Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “ Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi . Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul Küçükçekmece
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
şimdi trollar ekreme bağlayacak kazayı yaralarılara geçmiş olsun diliyorum
Allah beterinden korusun
geçmiş olsun inşallah yaralı ve ölüm haberi olmaz . amin

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