Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay , sabah saatlerine Küçükçekmece 'de Cennet Mahallesi metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı. Çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “ Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi . Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi.