SON DAKİKA | İstanbul Levent'teki AVM'de yangın! Metrocity'nin çatısından dumanlar yükseliyor

Son dakika: İstanbul Levent yangın paniği yaşanıyor. Metrocity isimli AVM'nin çatısında çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Öğle yemeği saatinde çıkan yangın sırasında AVM'nin kalabalık olduğu belirtiliyor. Gelen ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

AVM'den tahliyeler sürerken, takviye ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için trafik açılmaya çalışılıyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki AVM bölümü yanmakta. Beşiktaş itfaiye ekibimiz olay yerinde. Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakirköy ve Sultangazi itfaiye ekiplerimiz olay yerine seyir halinde."

"NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Canlı yayına bağlanan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "34 araç 106 personelle müdahale ediyoruz. Alışveriş bölümünün çatısında bir yanma var. Akıllı binalar olduğu için alt katlara gelmeyecektir alevler. Çatıda bir yangın merkez oluşmuş durumda. Nedeni henüz belli değil. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yok ama dumandan etkilenenler olabiliyor." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...