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  4. Son dakika: İstanbul Şişli'de korkunç olay! 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu, kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

Son dakika: İstanbul Şişli'de korkunç olay! 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu, kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

26.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Şişli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu. Olay yerinde incelemeler yapan polis, 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüphelinin peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Şişli'de meydana gelen olayda Vahit Ateş'ten haber alamayanlar kontrol etmek için gittikleri gecekonduda korkunç bir manzarayla karşılaştı. İçeride Ateş ve iki kişinin kanlar içinde yattığını görenler hemen ekiplere haber verdi. Diğer ölen iki kişinin Tülay Vural ve Merve Özturan belirleyen polis 3 kişi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi bulmak için çalışmalara başladı.

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Tülay Vural

KANLAR İÇİNDE YATTIKLARINI GÖRDÜLER

Olay, Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak sakinlerinden Vahit Ateş'ten gün içinde haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek amacıyla yaşadığı gecekonduya gitti. Pencereden içeriye bakan arkadaşları, Vahit Ateş (44) ile iki genç kadının yerde kanlar içinde yattığını gördü.

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Merve Özturan

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DİĞER İKİ KİŞİNİN DE KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ile eve giren sağlık ekipleri, Ateş ile genç kadınların hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesetler üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, cesetleri, Vahit Ateş'in yanı başında bulunan genç kadınların Tülay Vural (18) ile mahallelinin Özgür olarak tanıdığı Merve Özturan (24) olduğu tespit edildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemede, 3'ünün de kafalarından vurulduğu anlaşıldı. Evde tüfek fişekleri de bulan polis, 3 kişi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi bulmak için çalışmalara başladı. İncelemelerinin tamamlanmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Vahit Ateş

"KAFALARI EZİLMİŞ, İŞKENCE..."

Sokak sakinlerinden Doğanay Oğuz, "Konuya tam olarak biz şu an hakim değiliz ama 2 kız 1 erkek ölü bulunmuş evde. Komşumuz zaten bizim. Tülay olduğunu düşünüyoruz. Diğeri de Ümit Özgür Mert diye bir arkadaş. Bir de erkek var. Ev sahibi Vahit olduğunu söylüyorlar. Tam olarak bilgim yok. Savcı geldi. Annesi falan burada. Kafaları ezilmiş, işkence yapıldığı söyleniyor. Susturucu silahla da vurulduğu söyleniyor ama yüzleri de tanınmayacak haldeymiş. Vahit kızın annesine şey demiş 'kızın benim uyuşturucumu çalmış' demiş. Kızını döveceğim gibi bir şey demiş. Kadın da bunun olup olmayacağını öldüreceğini düşünemediği için bir şey yapmamış, polise şikayette bulunmamış. Ama öyle bir şey de var büyük bir ihtimal. Uyuşturucuyu çaldığı için uyuşturucuya el koyduğu için kızları işkenceyle dövüp öldürmüş olabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Şişli'de bir gecekonduda 3 ceset bulundu

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Şişli

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