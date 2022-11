SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi: AFAD duyurdu, merkez üssü Düzce!

Son dakika haberi... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Bolu, Edirne şiddetli olarak sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da ise 4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

AFAD, bölgede 18 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: HASAR TESPİTİ İÇİN BÜTÜN EKİPLERİMİZLE ÇALIŞIYORUZ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, telefon bağlantısı ile katıldığı bir televizyon canlı yayınında, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Düzce’de elektrikler kesik, insanlar evlerinin dışında sokaklarda. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasar tespiti için bütün ekiplerimizle çalışıyoruz. Şu ana kadar gelen kötü bir haber yok. Bir evin yıkıldığı doğru. Bize ulaşan bir hasar ve yıkık bilgisi yok. Doğru tespitler için günün ışımasını bekleyeceğiz. Depremi takiben insanlar sokaktalar. Elektrik olmadığı için belli bölgelerde jeneratörle aydınlatılan yerler dışında genel olarak elektrikler kesik. Düzce'nin konut stoku yüzde 80 derecesinde yenidir. Bütün tespitler yapıldığında çok kötü sonuçlar beklemiyorum."

Belediye Başkanı Özlü, "Ben evdeydim evde hissettim depremi dolap kapakları tamamen açıldı kütüphanedeki kitaplar devrildi. Panik olmamaları ve soğuk kanlı olmalarını istiyorum. 12 Kasım’da tüm Türkiye’de bir deprem tatbikatı da yapıldı herkese panik yapmamasını tavsiye ederim." dedi.

VALİ YERLİKAYA: KONUYU TAKİP EDİYORUZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

AHaber Canlı yayınına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin son dakika gelişmelerini paylaştı. "Şu an aldığımız bir olumsuz durum söz konusu değil. Sadece birinci kattan atlamalar var. Oraya da ekiplerimiz gidiyor." diyen Bakan Soylu, "Bir can kaybı yok yaralanma var oda panikle yüksekten atlama sebebi ile. Valilerimiz şu an da hem AFAD'da hem de ilgili merkezlerdeler. Artçı depremler devam ediyor. Panikle atlamanın dışında bir yaralanma yok o da İstanbul ve Sakarya'da sadece bir iki yerde" bilgisini aktardı.

Bakan Soylu, Karadeniz Ereğlisi'nde bir evin yıkıldığı bilgisinin alındığını duyurdu.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce'deki deprem ile ilgili, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Sezer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"EKİPLER AFAD’DAN GELECEK BİLGİLERİ BEKLİYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli’de herhangi bir olumsuz bilgi bize ulaşmış değil. Bir olumsuzluk yok. Yardım için ekiplerimiz de şu anda hazır vaziyetteler AFAD’dan gelecek bilgileri bekliyor. Tüm yardım ekiplerimizde teyakkuzda bekliyoruz. Olumsuz bir haber gelirse hemen ekiplerimizi oraya sevk edeceğiz. Elektrik kesintisi gibi de herhangi bir olumsuzluk yok vatandaşlarımız Kocaeli’nin iyi olduğunu bilebilir." dedi.

"ANKARA'NIN HERHANGİ BİR BÖLGESİNDEN KÖTÜ HABER ALMADIK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık." ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"ARTÇILARI 6 AY KADAR SÜREBİLİR"

Profesör doktor Jeofizik mühendisi Şerif Barış katıldığı canlı yayın programında şunları ifade etti:

"Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. 4, 4.9 şiddetinde olabilir, insanların tedirgin olmaması gerek. Fayın 3 boyutlu yapısını tespit edemiyoruz. Sistem kurulması gerekiyordu. Verilen kaynak ve ödeneğin eksik olması bu işi engelledi. Yoksa ben Düzce'den başlayarak 3 sene boyunca orayı inceleyecektim. Yerin 3 boyutlu tomografisini çekmeden prüzlü bölgeleri net bir şekilde bilme imkanımız yok.

Düzce benim proje bölgemdi ama destek alamadık.Sığ bir deprem, özellikle batı bölgelerde 5 ile 7 km derinliğinde bir deprem olur. 20 olsaydı daha geniş yerlere ulaşırdı. Yataklardan uyandıracak bir hareket vardı. Şiddetinin 6 ya da 7 civarında olduğunu İstanbul açısından söyleyebilirim."

MUHABİR O ANLARI AĞLAYARAK ANLATTI

DHA muhabiri Tezcan Solmaz, katıldığı bir televizyonda yayınında deprem anlarını ağlayarak anlattı:



"Ben Düzce’deyim çok büyük bir sarsıntı ile uyandık. Şu an da şehirde elektrik yok, internet yok. Herkes dışarıda herkes ağlıyor.. Evlerde eşyalar yıkıldı. Çok paniğim çok korkuyorum şu anda.

Garip bir duman var. Muhtemelen sobalı bir evden çıkıyor. Benim olduğum yerden hissediyorum tabi. Toz gibi bir duman hissediyorum. Sokakta bir toz bulutu var şu anda. Düzce merkezdeyim ben şu an. Zannediyorum binaların sarsıntısı ile binalarda biriken tozlar yükseldi. Çünkü bir is kokusu alamıyorum."

'17 AĞUSTOS İLE AYNI ŞİDDETİ YAŞADIK'

Düzce’de gazeteci olan Özel Çelik CNN Türk’e yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:



"Depremin gürültüsü ile büyük bir panik ve korku oluştu. Vatandaşlar büyük bir korku ile kendisini dışarı attı. Arabası olanlar şehir dışına doğru yola çıkmaya başladı. Şu anda bulunduğum yerde herhangi bir yaralanma veya ölüm söz konusu değil.

17 Ağustos ve Kasım depremlerini yaşamış biri olarak şu anda yaşadığımız şiddet diğer depremleri hiç aratmadı bize, aynı şiddeti yaşadık.

Yaralı insanlar özel araçları ile hastanelere geliyor. Ancak herhangi bir ambulans hareketliliği şu anda yaşanmıyor. Şu ana kadar gelen yaralılar göçük altında kalan bir kişi değil merdivenden düşen üzerine kapak düşen korkan insanlardan oluşuyor. Sürekli artçı depremler de devam ediyor. Hastaneye müracaat edenler bulunduğum yerde her geçen saniye artarak devam ediyor."

İBRAHİM KALIN: BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından "Deprem. Büyük geçmiş olsun. Mevla hepimizi muhafaza eylesin" mesajını paylaştı.

Deprem.

Büyük geçmiş olsun.

Mevla hepimizi muhafaza eylesin. — İbrahim Kalın (@ikalin1) November 23, 2022

"CAN KAYBI YAŞANMAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun."