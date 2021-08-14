HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

14.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Öte yandan uçakta 8 personelin olduğu öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaktaki 3'ü Türk, 5'i Rus mürettebattan kurtulan yok" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını hatırlattı.

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

UÇAKTA 8 PERSONEL VARDI

Uçakta, pilotlarla birlikte 8 personelin bulunduğu bildirildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaktaki 3'ü Türk, 5'i Rus mürettebattan kurtulan yok" denildi.

d412ee6d135843c194984da46538df32

Ayrıntılar gelecek...

Sel felaketinden acı haberler geliyor (Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selde son durum)Sel felaketinden acı haberler geliyor (Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selde son durum)

(DHA)

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDEN FOTOĞRAFLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
3 uçağımız vardı, biri gitti. bu nasıl bir şans
Tam olarak benim Köyümün Yakınında bir yerlere düşmüş Allahım Hayırlısını versin herşeyin..

En Çok Okunan Haberler

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Yaşadıklarını anlatacak kelime yok: Eşimle helalleştik

Yaşadıklarını anlatacak kelime yok: Eşimle helalleştik

Bulgar düğününe katıldı! Solmaz Çiros'dan kalça dansı

Bulgar düğününe katıldı! Solmaz Çiros'dan kalça dansı

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.