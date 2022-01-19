Son dakika: Kar yağışı Türkiye'nin dört bir yanında etkili oluyor! Araçlar kara gömüldü, günlük yaşam olumsuz etkilendi... İşte il il kar manzaraları

Son dakika: Kar yağışı Türkiye genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini giderek artırdı. Başta İstanbul olmak üzere Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Elazığ, Muş, Bingöl, Ardahan, Van, Sivas, Gaziantep, Denizli, Şanlıurfa, Uşak, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Sinop, Giresun, Ankara, Çorum, Rize, Ordu, Trabzon, Kütahya, Tokat, Mersin, Malatya, Kilis, Düzce, Bolu ve Karabük olmak üzere çok sayıda şehir adeta beyaz büründü. Kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken Gaziantep'te çok sayıda araç mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla onlarca ilde eğitime ara verilirken, karın tadını yine çocuklar çıkardı.

BEYAZ ESARET! TÜRKİYE KAR YAĞIŞINA ÂDETA TESLİM OLDU

KARABÜK Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olmaya başlayan ve bazen ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı Karabük’te hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren yağışın devam ettiği kar yağışı sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde park halindeki araçlar kar altında kayboldu. Bazı vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlemeye çalışırken karayolları ve belediye ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar küreme çalışmalarına başladı.

Her sabah yürüyüşe giden Şirinevler Mahallesi sakinlerinden Halim Çağ, kent merkezinde bu yıla kadar etkili kar yağışı görmediğini belirterek, “İlk defa bu kadar kar yağışına şahit oluyoruz. İnşallah hayırlısı ve bereketi olur” dedi.

BİNGÖL Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl ve çevresinde kar yağışının etkili olacağını duyurmasının ardından başlayan kar nedeni ile kentte hayat durma noktasına geldi. Dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 50 santimetreyi aşarken, park halinde araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu da ulaşıma kapandı. Eğitim ve öğretime de ara verilen kentte esnaflar iş yerlerinin önünü temizlerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

'3-4 YILDIR BÖYLR KAR YAĞMADI' Bingöl’de yaklaşık 4 yıldır böyle bir kar yağmadığını belirten vatandaşlardan Remzi Çeliker, "Bingöl’de yoğun bir kar yağışı var. Şu ana kadar 50 santime yakın bir kar yağdı ama belediye ekipleri hem yollarda hem de kaldırımlarda yoğun bir çalışma yapıyor. 3-4 senedir böyle yoğun bir kar yağışı görmedik, bu yağıştan da çok memnunuz. İnşallah biraz daha yağar” dedi.