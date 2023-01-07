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  4. Son dakika: Kars Sarıkamış'ta şehitleri anma töreninde otelin çatısı çöktü: Yaralılar var

Son dakika: Kars Sarıkamış'ta şehitleri anma töreninde otelin çatısı çöktü: Yaralılar var

07.01.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelde düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni"nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken platformun altında kalan 10 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili Kars Valisi Türker Öksüz'den ilk açıklama geldi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

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10 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor." diye konuştu.(AA)

SARIKAMIŞ'TAKİ PLATFORM KAZASINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

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