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  4. SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası Salim Güran "kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklandı

SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası Salim Güran "kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklandı

02.09.2024 17:55
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da, Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, sevk edildiği mahkeme tarafından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Son dakik: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

TUTUKLANDI
Salim Güran, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderdi.
Salim Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

AMCA GÜRAN'IN AVUKATI: KAMUOYUNDAKİ BASKI NEDENİYLE TUTUKLANDI

AMCA GÜRAN'IN AVUKATI: KAMUOYUNDAKİ BASKI NEDENİYLE TUTUKLANDI
Salim Güran’ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanması üzerine Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, yazılı açıklamasında ortada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkilim Salim Güran’ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin’e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz" dedi.
Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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