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  4. Son dakika: Kiev sokak direnişine hazırlanıyor! Barikatlar kurulup, molotoflar hazırlanıyor

Son dakika: Kiev sokak direnişine hazırlanıyor! Barikatlar kurulup, molotoflar hazırlanıyor

04.03.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde çatışmalar şiddetlendi. İki ülke arasındaki müzakerelerden sonuç çıkmazken, Rus ordusu başkent Kiev'e doğru ilerliyor. Ukrayna ordusunun savunma hattı direnmeye çalışırken, kuşatma altındaki Kiev'de sokak savaşının hazırlıkları başladı. Sivil direnişçiler sokaklarda barikat kurup, hendek kazarken; bazı direnişçiler de molotof hazırlamaya devam ediyor.

Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokak savaşının hazırlıkları başladı. Rus ordusunun şehri kuşatmaya başlamasıyla kentte adeta alarm durumuna geçildi. Ukrayna ordusu şehrin kritik noktalarına devasa barikatlar kurarken, sivil direnişçiler de hazırlıklara katılıyor. Kent halkı barikatlar kurup, hendekler kazarak düşmanı beklemeye başladı.

KİEV'DE GERGİN BEKLEYİŞ

Rusya'nın kuşatma altına aldığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gergin bekleyiş sürüyor.
Kentte adeta bir seferberlik yaşanırken, birçok gönüllü barikat kurmak için gönüllü oldu.
Bir yandan molotofların hazırlanması devam ederken, diğer yanda kritik bölgelerde barikatlar oluşturuluyor.
Ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden biri, Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 3 milyonu aşkın nüfusa sahip başkenti korumak üzere harekete geçmişti.
Şirket, kenti korumak için yönettiği inşaat sahalarını savunma hattına çevirdi.
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Kiev Rusya Ukrayna son dakika haberi
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