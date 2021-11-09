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  4. Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

09.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da İnönü caddesinde 2 katlı bina çöktü. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Binada 20 kişi bulunduğu ifade edildi. Ancak kesin sayı henüz net değil. Şu ana kadar enkazdan 10 vatandaşımız kurtarıldı. Enkaz altından sesler alıyoruz." dedi. Vatandaşlara bölgede "sessiz olun" anonsları yapılıyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

14 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. NTV'nin aktardığına göre ise yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

OLAY SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.

KOLON KESİLDİĞİ İDDİASI

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Belediye Başkanı Gürkan ise iddiayla ilgili yaptığı açıklamada "Dükkanlarda tadilat yapıldığına dair resmi bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

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MALATYA VALİSİ: ENKAZ ALTINDAN SESLER ALIYORUZ

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte çöken bina enkazından şu ana kadar 10 kişinin sağ olarakçıkarıldığını söyledi. Vali Baruş, çöken binanın giriş katında işyerleri bulunduğunu üst katta ise kahvehane olduğunu belirterek, "Binada 20 kişi bulunduğu ifade edildi. Ancak kesin sayı henüz net değil. Şu ana kadar enkazdan 10 vatandaşımız kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin sağlık durumu iyi, 2 vatandaşımıza müdahale sürüyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve enkaz altından sesler alıyoruz" dedi.

Vali Baruş, çöken binanın daha önceki depremlerde hasar gördüğüne ilşkin kayıt bulunmadığını ancak bir içinde yapılan değişiklik olup olmadığının inceleme ile netlik kazanacağını söyledi.

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Malatya'daki binanın çökmeden önceki fotoğrafıMalatya'daki binanın çökmeden önceki fotoğrafı

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan da olay sonrası resmi açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 14 vatandaş çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

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"YOĞUN BİR KALABALIK, YAYALARIN OLDUĞU BİR ZAMAN"

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 11 vatandaş çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi." dedi.

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FAHRETTİN ALTUN: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA BÖLGEDEDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da çöken binada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

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FAHRETTİN KOCA: YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirildi." ifadelerine yer verdi.

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MALATYA'DA ÇÖKEN BİNADAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah devlet buyuklerimize zeval vermesin hemen yenisini ceplerinden yaparlar.
Geçmiş olsun Malatya dualarımız sizinle Rabbim korusun inşallah birileri yoktur binada
allah şifa versin yaralılra inşallah ölümle ilgili sorun yokdur

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