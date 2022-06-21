HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın... Bakan Kirişci ve Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan açıklama

Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın... Bakan Kirişci ve Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan açıklama

21.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Saat 20.02'de çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. Bakan Kirişci, 144 arazöz, 13 dozer ve 576 personelin yangına müdahelesinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgede incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda saat 20.02'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

re

HAVADAN MÜDAHALE SONLANDIRILDI

Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

BAKAN VAHİT KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki orman yangınına 144 arazöz, 13 dozer, 576 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’teki yangını, Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

h

"DURUMUMUZ ÇOK DA PARLAK GÖZÜKMÜYOR"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ilçedeki orman yangınına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz."

"En büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması diyen Oktay "Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişmeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz."

tt

MSB'DEN AÇIKLAMA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik söndürme çalışmalarına Mehmetçiğin de destek verdiği bildirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.

İZMİR'DEN TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir'den takviye ekipler görevlendirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede söndürme çalışmaları süren yangına takviye amacıyla görevlendirilen 12 arazöz, 4 su tankeri, 4 teknik eleman, dozer ve yer ekibinin yola çıktığı öğrenildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Muğla Marmaris Bördübet orman yangınına müdahale için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 1 adet 4 ton arazöz, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’na ait 1adet 13 ton su tankeri, Park Bahçeler Daire Başkanlığı’na ait 1 adet 22 ton su tankeri yola çıktı. Araçlar sirenler eşliğinde Aydın’dan Muğla’ya doğru hareket etti.

BİR YANGIN HABERİ DE ANTALYA'DAN

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

h32

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 3 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. (AA-DHA)

Korkutan yangından ilk görüntüler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

İlginizi Çekebilir

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.