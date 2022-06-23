SON DAKİKA | Marmaris'teki yangında 3'üncü gün... Havadan müdahale yeniden başladı, işte Marmaris'teki yangında son durum...

Son dakika: Muğla Marmaris 'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını 3'üncü gününde... Yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ederken havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangını, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden takip ederken Orman Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç görev yapıyor" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

03:20 | OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.