Son dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Son dakika: Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. Helikopterin 16.10 sularında düştüğü belirtildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ! VALİ ATİK DUYURDU

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi. Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN BİLGİLENDİRME

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

GÖRGÜ TANIĞINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Kaza sırasında tuz toplama sahasında iş makinesiyle çalışmakta olan Can Bozbay, yaşananları şöyle anlattı:



“Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler.”

Yaralıların yardımına ilk koşanlardan olan Mehdi Koç ise, “Acıgöl’de çalışmakta olan arkadaşımız olayı görüp haber vermiş. Olay yerine geldiğimizde 2 kişinin ölmüş olduğunu gördük. Yaralı 5 kişiye ise müdahale ediliyordu. Helikopterin Kastamonu’dan Marmaris’teki yangına destek için gittiğini öğrendik. Vatandaşlar ve devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu” şeklinde konuştu.

"7 PERSONEL BİLGİSİ VAR"

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

2 ÖLÜ, 5 YARALI: BİRİNİN DURUMU AĞIR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini açıklamıştı.

SON AÇIKLAMA BAKAN KOCA'DAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Denizli'den düşek helikopterle ilgili, "Denizli Çardak’ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait Rus Orman Yangını Söndürme Helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3’ü Rus uyruklu, 2’si Türk vatandaşı, 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun. Helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaşıp, ikisinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE Timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “21 Eylül 2022 günü, saat 16:00 sıralarında bir helikopterin Çardak Hava Limanı yakınlarında düşmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Kaza neticesinde 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş; 2’si Türk, 3’ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi

(İHA-AA)