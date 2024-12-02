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  4. Son dakika | MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! SMO terör örgütünden kurtarmıştı; kırmızı listeye bir çizik daha atıldı

Son dakika | MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! SMO terör örgütünden kurtarmıştı; kırmızı listeye bir çizik daha atıldı

02.12.2024 10:17
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Son dakika haberi: MİT, Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdi. Teröristin fotoğrafları paylaşıldı. Son günlerde Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat’ın merkezine girmiş, ilçe merkezini terör örgütünden kurtarmıştı.

Son dakika haberi: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. MİT düğmeye bastı, teröristi Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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SMO, TEL RIFAT İLÇE MERKEZİNİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARDI

Bu sırada Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

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Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerle çatışan SMO güçleri, ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezini terörden temizledi.

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Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kurtaran SMO birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor.

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Merkezde tahkimat çalışmaları yapan SMO birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı.

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Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.

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ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım’da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG’yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

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Fırat Nehri’nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

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Tel Rıfat ile yine örgütün işgalinde olan Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, örgüte karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

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Operasyonda teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat kuşatmaya alınarak plan engellendi.

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PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

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Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

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YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

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Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esad rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esad rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İŞTE MİT'İN ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ TERÖRİST

HAİN EYLEMLERDE ONUN PARMAĞI VARDI

HAİN EYLEMLERDE ONUN PARMAĞI VARDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1993 yılında terör örgütüne katılan terörist Çekik'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2010’da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik 1 askeri şehit olduğu terör eylemleri planladığı ve talimatını verdiği belirlendi.

MİT; Türkiye, Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çelik'in Suriye'nin Şehba bölgesinde terörist eylemlerine devam ettiğini tespit etti.

Takibe alınan terörist, MİT tarafından düzenlenen operasyonda Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

Anahtar Kelimeler:
pkk terörist Tel Rıfat MİT Suriye Milli Ordusu (SMO)
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