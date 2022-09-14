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  4. SON DAKİKA | Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi, Vali Orhan Tavlı'dan açıklama

SON DAKİKA | Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi, Vali Orhan Tavlı'dan açıklama

14.09.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Muğla'nın Gökova Mahallesi’nde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken çevre illerden de bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesi, Gökova Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde sarp arazide çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da müdahaleye başlayacak" dedi.

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GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Gökova Mahallesi’ndeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp arazide sık ormanlık alanda etkili olan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangının şu an için Kozlukuyu mevkii doğusu, Ataköy mevkii kuzeyinde seyrettiği, kuzeyden esen sert rüzgarla yangının Ataköy mevkiindeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.

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ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın için çevre illerden de bölgeye çok sayıda destek ekibinin yola çıktığı öğrenildi. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

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MUĞLA VALİSİ: ŞU AN İÇİN TAHLİYE SÖZ KONUSU DEĞİL

Muğla Valisi Orhan Tavlı yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Şu an çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da müdahaleye başlayacak. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır." dedi.

Kaynak: İHA-AA

İŞTE YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Muğla orman yangını
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