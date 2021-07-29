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Son Dakika: Muğla Marmaris'te orman yangını

29.07.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla’nın Marmaris İçmeler girişindeki Siteler Mahallesi’nin hemen üst kısmında orman yangını başladı. Alevlerin yerleşim yerlerine ve otellere yaklaştığı belirtiliyor.

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

YERLEŞİM YERLERİ VE OTELLER TEHDİT ALTINDA

Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

otel

Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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MARMARİS'TEKİ YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Büyük bir sabotaj var, plan dahilinde hainler uygulama içindeler, rabbim doğayı ve insanımızı korusun.
gidin evinizde oturun allah aşkına mahvettiniz ülkeyi. tatil yapacam diye
Buyur burdan yak allah belanızı versin ulan ayakta uyuyun daha siz adamalr memleketi yaktı kül etti sizide allah bildiği gibi etsin

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