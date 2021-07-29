HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Son Dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın! Alevler büyük otellere dayandı

29.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler lüks otelin bahçesine sıçrarken, tatilciler büyük panik yaşıyor. Bakan Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin tahliye edildiğini söyledi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ALEVLER İKİ OTELİN BAHÇESİNE KADAR GELDİ

Ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.

otel

Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: OTEL TAHLİYE EDİLİYOR

Bakan Pakdemirli de yaptığı açıklamada "Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor" dedi.

bbb

AA muhabiri Ali Ballı, Bodrum'daki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı:

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oteller bölgesi burası, otel çalışanlarının da otelden çıktığını ve güvenli alanlara geçtiğini gördük. Yangın oldukça büyük.

"OTELLER BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN OLDUKÇA ÖNEME SAHİP"

Milas-Bodrum sınırında bir yer. Güvercinlik Mahallesi'nde bulunuyor, burada çok büyük 5 yıldızlı oteller var. Oteller bölgesi olduğu için oldukça öneme sahip bir yer. Çok sayıda aracın bölgeye gittiğini görüyorum. Alevler şezlonglara kadar ulaşmış durumda. Teknelerdeki vatandaşlar da panik halinde. Tatilciler söndürme çalışmalarını izliyor.

Son Dakika: Muğla'da orman yangınları! Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyorSon Dakika: Muğla'da orman yangınları! Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

"YANGININ BOYUTU BÜYÜK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Şu anda havadan müdahale göremiyorum, yangın yeni başladı. Çok sayıda ekip bölgeye ulaştı, hava araçları da bölgeye sevk edildi. Oteller bölgesi yakın bir alanda ancak yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Yangının boyutu büyük gibi gözüküyor.

Antalya, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldıAntalya, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

BODRUM'DAKİ YANGIN KABUSUNDAN İLK KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bu iş Ali, Ahmet, Mehmet işi değil.A parti B parti işi değil, siyasetle ayrışmayla alâkalı bir durum değil, bizler kendi içimizde kavga etsek de geçer biter, şu olanlarla bunları karıştırmayın.Bu tamamen derin bir SABOTAJ ve hainlerin işi, planlı şekilde ilerliyorlar Devlet Teyakkuza geçmeli ve tüm birimler alarm seviyesinde olmalı ALLAH doğamızı ve milletimizi korusun.
güvercinlikte yıllar önce ormanı yakıp yaptıkları otel,inşallah yanar! ilahi adalet..
Ağaçlar yanmasında oteller yansın

En Çok Okunan Haberler

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.