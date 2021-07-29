Son Dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ALEVLER İKİ OTELİN BAHÇESİNE KADAR GELDİ

Ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.

Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: OTEL TAHLİYE EDİLİYOR

Bakan Pakdemirli de yaptığı açıklamada "Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor" dedi.

AA muhabiri Ali Ballı, Bodrum'daki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı:

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oteller bölgesi burası, otel çalışanlarının da otelden çıktığını ve güvenli alanlara geçtiğini gördük. Yangın oldukça büyük.

"OTELLER BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN OLDUKÇA ÖNEME SAHİP"

Milas-Bodrum sınırında bir yer. Güvercinlik Mahallesi'nde bulunuyor, burada çok büyük 5 yıldızlı oteller var. Oteller bölgesi olduğu için oldukça öneme sahip bir yer. Çok sayıda aracın bölgeye gittiğini görüyorum. Alevler şezlonglara kadar ulaşmış durumda. Teknelerdeki vatandaşlar da panik halinde. Tatilciler söndürme çalışmalarını izliyor.

"YANGININ BOYUTU BÜYÜK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Şu anda havadan müdahale göremiyorum, yangın yeni başladı. Çok sayıda ekip bölgeye ulaştı, hava araçları da bölgeye sevk edildi. Oteller bölgesi yakın bir alanda ancak yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Yangının boyutu büyük gibi gözüküyor.