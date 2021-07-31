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Son Dakika: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

31.07.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

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FETHİYE - ÖLÜDENİZ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI KARACA'DAN ÇAĞRI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyeli vatandaşlara çağrı yaptı. Karaca Twitter'dan yaptığı çağrıda "Yangına karşı tüm Fethiyeli yurttaşlarımı ormanlık alanlarda nöbete davet ediyorum" dedi.

Karaca, "Yangın söndürme ekiplerinin işini zorlaştırmamak adına yangın bölgesinde trafik yoğunluğu oluşturmamaya çalışalım. Lütfen ekiplerimize yardımcı olalım, trafik yoğunluğunu azaltalım." dedi.

(İHA / DHA / AA)

FETHİYE'DEKİ YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Fethiye
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yeter ulann yeteeerrrr….
derdiniz ne ise başka bir şekilde anlatın ne istiyorsunuz ormanlarımız dan içinde bir çok hayvanlar ev sahipliği yapıyor.

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