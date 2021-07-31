Son Dakika: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

FETHİYE - ÖLÜDENİZ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI KARACA'DAN ÇAĞRI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyeli vatandaşlara çağrı yaptı. Karaca Twitter'dan yaptığı çağrıda "Yangına karşı tüm Fethiyeli yurttaşlarımı ormanlık alanlarda nöbete davet ediyorum" dedi.

Karaca, "Yangın söndürme ekiplerinin işini zorlaştırmamak adına yangın bölgesinde trafik yoğunluğu oluşturmamaya çalışalım. Lütfen ekiplerimize yardımcı olalım, trafik yoğunluğunu azaltalım." dedi.

(İHA / DHA / AA)