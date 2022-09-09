HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Nevşehir'de narkotik operasyonu! Bakan Soylu: 87 şüpheliden 75 kişi gözaltında

SON DAKİKA | Nevşehir'de narkotik operasyonu! Bakan Soylu: 87 şüpheliden 75 kişi gözaltında

09.09.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kökünü Kurutma' operasyonu kapsamında Nevşehir'de 87 şüpheliden 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamasının devamında Bakan Soylu, "Eş zamanlı şekilde Mersin'de de aynı ölçekte 111 şüpheliden 60 gözaltı gerçekleştirilmektedir" dedi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'de düzenlenen narkotik operasyonun detaylarını açıkladı. 75 kişinin şuana kadar gözaltına alındığını belirten Bakan Soylu, "Eş zamanlı şekilde Mersin'de de aynı ölçekte 111 şüpheliden 60 gözaltı gerçekleştirilmektedir" dedi.

AA-20220909-28849351-28849349-ICISLERI_BAKANI_SULEYMAN_SOYLU_NEVSEHIRDE

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümünü dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli, özellikle uyuşturucu satıcıları ve nakledicilerinden 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı şekilde Mersin'de de aynı ölçekte 111 şüpheliden 60 gözaltı gerçekleştirilmektedir.

Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalanırdı. Son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i doğuda yakalanmaktadır. Bu baskılama, uyuşturucu rotasını Balkan rotasından Akdeniz rotasına sebep oldu. Bu baskılamaya devam edeceğiz.

Özellikle İran sınırlarından girmektedir. Orada da ciddi tedbir alınmıştır. Saha baskılamamız, aynı zamanda farkındalık üretmemiz, topyekun mücadelemiz metanfetamin konusunda da sürmektedir."

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

İlginizi Çekebilir

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.