Son dakika: Onur Alp Eker'in soruşturmasında takipsizlik kararı! Ölüm nedeni belirlenememişti

Ankara'da Onur Alp Eker, dedesi ile Kurban Bayramı'nın birinci günü kesmek için ahırdan çıkardıkları koyunun dağlık alana kaçması sonucu peşinden gitti. Kurbanlığın peşinden giderken de kayboldu. 3 gün sonra cesedine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisinin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Onur Alp Eker'in ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinmediği belirtildi. İşte detaylar...