SON DAKİKA | ORC'nin yeni seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İllere göre oy dağılımı... (Nevşehir, Afyonkarahisar, Bilecik son durum)

Son dakika haberi: 2023'te yapılması planlanan seçim günü yaklaştıkça, anketler de her geçen gün daha merak edilmeye devam ediyor... Siyasi partilerin çalışmaları sürerken, araştırma şirketlerinin kamuoyu yoklamalarından dikkat çeken sonuçlar geliyor. Türkiye geneli yapılan anket çalışmalarının yanı sıra illere göre oy dağılımını gösteren araştırmalardan da dikkat çeken sonuçlar çıkıyor.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA, İYİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde 7 büyükşehirdeki anket sonuçlarını paylaşan ORC araştırma, son olarak ise Nevşehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'teki durumu okuyucular aktardı. 3 kentte de, oy oranları düşmesine rağmen birinci sırada AK Parti gelirken, aynı şekilde MHP'nin düşüşü ve İYİ Parti'nin yükselişi de dikkat çekti.

NEVŞEHİR'DE MHP DÜŞTÜ, İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

13-15 Haziran tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan ankette AK Parti yüzde 39,4'le birinci sırada yer aldı. 2018 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde yüzde 53,1 olarak gelmişti. Kentte en dikkat çeken sonuç ise İYİ Parti'nin yükselişi ve MHP'nin düşüşü. 2018'deki seçimlerde yüzde 9'la dördüncü sırada yer alan iyi parti, bu ankete göre ise yüzde 23,1'le ikinci sıraya kondu. MHP'nin ise bir önceki seçimde aldığı yüzde 17,9 oy oranı, yüzde 9,3'e kadar düştü

AFYONKARAHİSAR'DA DA DURUM BENZER

Afyonkarahisar'da 12-15 Haziran tarihleri arasında yapılan ankette yüzde 41,4 oy olan AK Parti birinci sırada yer aldı. AK Parti'nin bir önceki seçimdeki oy oranı ise yüzde 55,4'tü. Bu kentte ise 2018 seçimlerinde 13,4 ile yine dördüncü sırada yer alan İYİ Parti, ORC'nin anketine göre yüzde 25,9'la ikinci sıraya yükseldi.

BİLECİK'TE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ, OY ORANLARI DEĞİŞTİ

Bilecik'te 12-14 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmada ise sonuçlar, 2018 seçimlerine göre benzerlik gösterdi. Önceki seçimde yüzde 43,3'le ilk sırada yer alan AK Parti, ankete göre ise 34,3 oy aldı. İkinci sıradaki CHP yüzde 31,3 alırken, İYİ Parti ise yüzde 25,0 oy aldı.

3 şehirdeki anket sonuçlarına bakıldığında, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken, İYİ Parti'nin de benzer oranda yükseldiği göze çarptı.

ORC'NİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞI VE BAZI İLLERDEKİ OY DAĞILIMINI GÖSTEREN ANKET İSE ŞÖYLE