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  4. SON DAKİKA | ORC'nin yeni seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İllere göre oy dağılımı... (Nevşehir, Afyonkarahisar, Bilecik son durum)

SON DAKİKA | ORC'nin yeni seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İllere göre oy dağılımı... (Nevşehir, Afyonkarahisar, Bilecik son durum)

23.06.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere yönelik son dakika haberlerinin yanı sıra anketler de gelmeye devam ediyor. 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik çalışmalar sürerken, araştırma şirketleri illere göre oy dağılımını gösteren anketleri de yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 7 büyükşehirdeki son durumu paylaşan ORC Araştırma, bu kez de Nevşehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'teki durumu paylaştı. İşte son ankettin dikkat çeken sonuçları...

Son dakika haberi: 2023'te yapılması planlanan seçim günü yaklaştıkça, anketler de her geçen gün daha merak edilmeye devam ediyor... Siyasi partilerin çalışmaları sürerken, araştırma şirketlerinin kamuoyu yoklamalarından dikkat çeken sonuçlar geliyor. Türkiye geneli yapılan anket çalışmalarının yanı sıra illere göre oy dağılımını gösteren araştırmalardan da dikkat çeken sonuçlar çıkıyor.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA, İYİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde 7 büyükşehirdeki anket sonuçlarını paylaşan ORC araştırma, son olarak ise Nevşehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'teki durumu okuyucular aktardı. 3 kentte de, oy oranları düşmesine rağmen birinci sırada AK Parti gelirken, aynı şekilde MHP'nin düşüşü ve İYİ Parti'nin yükselişi de dikkat çekti.

NEVŞEHİR'DE MHP DÜŞTÜ, İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

13-15 Haziran tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan ankette AK Parti yüzde 39,4'le birinci sırada yer aldı. 2018 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde yüzde 53,1 olarak gelmişti. Kentte en dikkat çeken sonuç ise İYİ Parti'nin yükselişi ve MHP'nin düşüşü. 2018'deki seçimlerde yüzde 9'la dördüncü sırada yer alan iyi parti, bu ankete göre ise yüzde 23,1'le ikinci sıraya kondu. MHP'nin ise bir önceki seçimde aldığı yüzde 17,9 oy oranı, yüzde 9,3'e kadar düştü

nevşehir

AFYONKARAHİSAR'DA DA DURUM BENZER

Afyonkarahisar'da 12-15 Haziran tarihleri arasında yapılan ankette yüzde 41,4 oy olan AK Parti birinci sırada yer aldı. AK Parti'nin bir önceki seçimdeki oy oranı ise yüzde 55,4'tü. Bu kentte ise 2018 seçimlerinde 13,4 ile yine dördüncü sırada yer alan İYİ Parti, ORC'nin anketine göre yüzde 25,9'la ikinci sıraya yükseldi.

afyon

BİLECİK'TE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ, OY ORANLARI DEĞİŞTİ

Bilecik'te 12-14 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmada ise sonuçlar, 2018 seçimlerine göre benzerlik gösterdi. Önceki seçimde yüzde 43,3'le ilk sırada yer alan AK Parti, ankete göre ise 34,3 oy aldı. İkinci sıradaki CHP yüzde 31,3 alırken, İYİ Parti ise yüzde 25,0 oy aldı.

bilecik

3 şehirdeki anket sonuçlarına bakıldığında, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken, İYİ Parti'nin de benzer oranda yükseldiği göze çarptı.

ORC'den son seçim anketi! Adana, Mersin, Erzurum, Trabzon, Kocaeli, Tekirdağ ve Muğla'da partilerin oy oranları...ORC'den son seçim anketi! Adana, Mersin, Erzurum, Trabzon, Kocaeli, Tekirdağ ve Muğla'da partilerin oy oranları...

ORC'NİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞI VE BAZI İLLERDEKİ OY DAĞILIMINI GÖSTEREN ANKET İSE ŞÖYLE

SON SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI! İŞTE 10 İLDEKİ PARTİLERİN OY ORANLARI...

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son anket çalışmasında "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Başta AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm partilerin 2018 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında ankette çıkan oy oranları dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA AMA...

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA AMA...
Karadeniz bölgesi illerinde 2018 yılına kıyasla oyu kaybettiği görülen AK Parti ilk sırada çıkarken, ikinci sıraya İYİ Parti'nin yükselmesi dikkat çekti. CHP ise Büyükşehir Belediyesi elinde olan şehirlerin tamamında birinci parti çıktı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE
Ankete katılanların yüzde 27.7'si AK Parti derken, yüzde 23.8'i CHP, Yüzde 20.6'sı da İYİ Parti dedi. HDP yüzde 7.5, MHP ise yüzde 7.1 çıktı. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) yüzde 43.4 oy alırken, Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 34.8'de kaldı.

GİRESUN'DA İYİ PARTİ, CHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

GİRESUN'DA İYİ PARTİ, CHP'Yİ GERİDE BIRAKTI
10-13 Haziran arasında Giresun'da yapılan anket çalışmasına göre ilk sırayı AK Parti yüzde 39,8 ile alıyor. Giresun'da 2018 seçimlerinde ilk parti yüzde 53,6 ile yine AK Parti olmuştu. AK Parti'yi yüzde 25,9 ile İYİ Parti, yüzde 22 ile CHP takip ediyor. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre yüzde 13,8 oy kaybı yaşadığı görülürken İYİ Parti ise oyunu yüzde 11,5 artırıyor.

KARABÜK'TE AK PARTİ İLK, İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

KARABÜK'TE AK PARTİ İLK, İYİ PARTİ İKİNCİ SIRADA
11-14 Haziran tarihleri arasında 935 kişiyle yapılan araştırmaya göre Karabük'te AK Parti yüzde 42 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 22,5 ile İYİ Parti, yüzde 21,7 ile CHP takip ediyor. 2018 seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti'nin yüzde 11,8 oy kaybı yaşadığı görülen tabloda, İYİ Parti oyunu yüzde 10,3 artırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP İYİ Parti

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