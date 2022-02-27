SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün: BM'den açıklama! 'Gerçek rakamlar çok daha yüksek'

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'e bombalar yağdı. Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıklandı. Birleşmiş Milletler, saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

İşte dakika dakika gelişmeler...

"RUS GÜÇLERİ HARKOV'A GİRDİ"

08.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi.

BÜYÜKELÇİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

08.15: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!

08.04: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

BM'DEN AÇIKLAMA

07.00 Birleşmiş Milletler (BM), saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığı, bunun nedeninin ise birçok can kaybının henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

06.25 Kiev'in dışındaki bir petrol deposu ile Harkov'daki bir gaz nakil hattının vurulduğuna dair farklı kaynaklardan haberler geldi. Yetkililer, yanan deponun zehirli dumanlar yaydığı konusunda uyarıda bulundu ve evlerinde kalan halka, pencerelerini sıkıca kapatmalarını söyledi. Kiev sakinlerinin çoğu sığınaklara ve metro istasyonlarına sığındı.

06.19 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

05.58 Kiev'de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti. Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

05.10 Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

"BALİSTİK FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ"

05.00 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

04.15 Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. İmha edilen Rus araçları ve zırhlıların imha edildiği, evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.