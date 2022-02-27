HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün: BM'den açıklama! 'Gerçek rakamlar çok daha yüksek'

SON DAKİKA | Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün: BM'den açıklama! 'Gerçek rakamlar çok daha yüksek'

27.02.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalede 4'üncü güne girildi. Birleşmiş Milletler (BM), "Gerçek rakamlar çok daha yüksek" diyerek saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'e bombalar yağdı. Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıklandı. Birleşmiş Milletler, saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

İşte dakika dakika gelişmeler...

"RUS GÜÇLERİ HARKOV'A GİRDİ"

08.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi.

BÜYÜKELÇİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

08.15: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!

Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!

08.04: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

20220227_2_52356539_74092649

BM'DEN AÇIKLAMA

07.00 Birleşmiş Milletler (BM), saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığı, bunun nedeninin ise birçok can kaybının henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

06.25 Kiev'in dışındaki bir petrol deposu ile Harkov'daki bir gaz nakil hattının vurulduğuna dair farklı kaynaklardan haberler geldi. Yetkililer, yanan deponun zehirli dumanlar yaydığı konusunda uyarıda bulundu ve evlerinde kalan halka, pencerelerini sıkıca kapatmalarını söyledi. Kiev sakinlerinin çoğu sığınaklara ve metro istasyonlarına sığındı.

06.19 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

05.58 Kiev'de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti. Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

05.10 Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

"BALİSTİK FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ"

05.00 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

4

04.15 Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. İmha edilen Rus araçları ve zırhlıların imha edildiği, evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

İlginizi Çekebilir

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.