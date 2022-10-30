Son dakika: Rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo ev bile satın aldı...

Son dakika haberleri... Cristiano Ronaldo için geri sayıma geçildi. Manchester United kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Ronaldo için ortaya atılan yeni iddia taraftarları heyecanlandırdı. Türkiye'den özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray için yazılan Ronaldo için yöneticilerden yalanlama gelmiş ve taraftarın hayalleri suya düşmüştü.

İŞTE RONALDO GERÇEKLERİ

KADRO DIŞI KALMIŞTI Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kaldığı için sinirlenen ve hocasının kendisini son dakika oyuna almak istemesini reddedip stadyumu terk eden Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.

"KABUL EDİLEMEZ" Kadro dışı kararının açıklanmasının ardından konuşan Erik Ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur." demişti.

GERİ Mİ DÖNÜYOR? Bu gelişmelerden sonra İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde ülkesi Portekiz'e dönebileceğinin sinyallerini veren Ronaldo'nun oradan bir ev aldığı ortaya çıktı.

LIZBON'UN EN PAHALI EVİ OLACAK Cristiano Ronaldo'nun Lizbon'un en pahalı evine 18 milyon sterlinlik yatırım yaptığı ve 2023 yılına kadar bu evin hazırlanacağı aktarıldı.